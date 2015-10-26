ФРГ не может представить Асада в составе временного правительства Сирии

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Насколько я вижу, в регионе есть много игроков и сил, включая Турцию, Саудовскую Аравию, другие государства Персидского залива, для которых это немыслимо, - и мы также не можем представить этого - чтобы Асад мог стать частью временного правительства с полноценной властью", - сказал он, отметив, что Асад несет ответственность за "преступления и варварское ведение войны".

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Шефер добавил, что в правительстве Германии не знают, кто будет преемником Асада.

24 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что властям Сирии "надо готовиться к выборам - и к парламентским, и к президентским". На следующий день депутат Госдумы России Александр Ющенко после встречи с Асадом заявил, что президент Сирии готов участвовать в досрочных выборах.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что президент Сирии Башар аль-Асад должен быть отстраненным от власти, чтобы прекратить пополнение рядов иностранными боевиками "Исламского государства".