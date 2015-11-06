Украинские госслужащие пройдут обучение в Латвии - Яценюк

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк по итогам встречи с главой правительства Латвии Лаймдотой Страуюмой в рамках рабочего визита в Ригу в пятницу, 6 ноября, сообщили УНИАН в департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров.

В частности, по словам Яценюка, начинается расширенный проект обучения украинских государственных служащих в Латвии. "В первую очередь это будет касаться государственных служащих, которые занимаются торговой сферой и имплементацией соглашения о зоне свободной торговли", - отметил он.

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"Десять заместителей министров по евроинтеграции приезжают в Латвию для обмена опытом", - подчеркнул премьер.

Также, как говорится в сообщении, Яценюк выразил признательность главе латвийского правительства за проведенную 5 ноября встречу премьер-министров Украины и стран Балтии: "Мы получили реальную поддержку наших балтийских партнеров в евроинтеграции".

В ходе вчерашней встречи, отметил он, была достигнута договоренность провести встречу в таком формате в Киеве.

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"Более 20 лет назад вы приняли решение, что будете членом Европейского Союза. Вы это решение приняли – и вы это сделали. Мы это решение тоже приняли – и мы это тоже сделаем", - сказал глава правительства Украины, обращаясь к премьер-министру Латвии.