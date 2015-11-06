Обвинение требует взять Корбана под стражу без права залога

Об этом заявил прокурор Василий Малеваный, передает корреспондент Украинской Правды.

"Исключительная мера - содержание под стражей без определения залога", - отметил он.

Прокурор мотивировал это тем, что Корбан может скрываться от следствия, оказывать давление на свидетелей и совершать уголовные преступления.

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Защита Корбана ходатайствовала о переносе заседания из-за позднего времени, но прокуроры обвинили адвокатов в затягивании судебного заседания, ведь в 8.40 6 ноября заканчивается 72-часовой срок для избрания ему меры пресечения.