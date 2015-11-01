Украина увидела, как родился "Янукович в квадрате" – заявление Палицы об аресте Корбана

– Как оцениваете то, что произошло накануне, какие планы в "УКРОПа" из-за этих событий?

– Вчера вся страна увидела, как родился "Янукович в квадрате" – Порошенко Петр Алексеевич. Вчера вся страна увидела полное пренебрежение законами. Вчера мы увидели, что на фронте, где находятся мобилизованные, наши дети, наши друзья, наши братья, которых полностью обеспечивают всем необходимым волонтеры и ищут каждую копейку, чтобы им помочь, мы увидим в центре страны, в центре Киева, в центре Днепропетровска сотни людей, вооруженных по последнему слову техники, одетых "с иголочки". Это была демонстрация силы президента, Администрации президента всем тем, кто не согласен с тем, что думает президент. Вчера мы посмотрели, как зарождается узурпация в стране. Я убежден, что это ошибка Администрации президента Украины. Я убежден, что ничего им это не даст. Я убежден, что закончится все печально, закончится в Гааге. И думаю, что не так много времени пройдет. Не будет никаких радикальных действий. Мы ни в коем случае не призываем никого на улицу, на митинги, на радикальные изменения. Только путем голосования. Но закончат люди в Гааге, закончат они за экономические преступления против своего народа, который доведен сегодня до обнищания, и закончат они за физические преступления против украинского народа за уничтожение украинцев на Востоке Украины. Я был шокирован тем, что происходило вчера. И, не дай Бог, чтобы это повторялось против всех оппонентов таким образом. Что касается партии, то если они думают, что арестовав Корбана, они остановят "УКРОП", они ошибаются.

– По поводу самого ареста и обысков. ГПУ и СБУ демонстрируют вроде бы неопровержимые вещественные доказательства, в частности, изъятые деньги и оружие. Как бы Вы прокомментировали это?

– Я смотрел эпизод (видео), как проводились обыски по закону, более менее, прокуроров с бриллиантами, судей, где прямо в кабинете велась видеосъемка, где были нормальные понятые, а не те бомжи (во время обыска офиса в Киеве). И нам показывали, где и как изымались деньги, автоматы, печати и все остальное. На сегодняшний день мы не видим ни одной видеосъемки, где изымались эти деньги, где взялись эти автоматы. А насчет печатей, которые сегодня показывали на брифинге, то наши юристы проанализировали полностью все изъятое вчера в бизнес-центре в Киеве. Эти печати были изъяты у одного из арендаторов, который не имеет отношения ни к "УКРОПу", ни к Корбану, а просто арендует офис на улице Владимирской, 12. Эти все печати никаким образом не относятся ни к Корбану, ни к "УКРОПу", ни к Днепропетровску. Это полная вакханалия, это полная фальсификация. И, пожалуйста, если вы нашли оружие, нашли деньги, то покажите видео, как это делалось.