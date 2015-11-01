Политический процесс должен исключать силовое воздействие власти на партии и их лидеров - заявление "Видродження"

Политический процесс в Украине, которая является суверенным европейским государством, должен происходить с соблюдением демократических норм, которые полностью исключают силовое воздействие власти на партии и их лидеров.

Об этом говорится в заявлении партии "Видродження" в связи с задержанием лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана.

"Обвинения, которые сегодня выдвигаются председателю политсовета партии “УКРОП” Генадию Корбану, - годовой давности. Поэтому возникает логичный вопрос, почему представители правоохранительных органов задержали политика сразу после проведения местных выборов", - заявляют в партии.

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В политсиле подчеркивают, что Корбана, который все это время находился в Украине, даже не вызвали на допрос. Зато в процессе его задержания приняли участие около полутысячи сотрудников Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры.

"К сожалению, в таких действиях можно усматривать акт политической репрессии против политиков. Тем более, когда еще не завершен избирательный процесс, а задержанные фигуранты обысков являются прямыми его участниками", - подчеркнули в заявлении.