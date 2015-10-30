В Кировограде во втором туре встретятся Райкович и Стрижаков

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) обнародовала Кировоградская городская территориальная избирательная комиссия.

Согласно этим данным, Райковича поддержали 22 237 кировоградцев (24,99%), а Стрижакова – 19 917 (22,38%).

Андрей Табалов ("Наш край") получил 16 147 голосов (18,15%), Вита Атаманчук (самовыдвиженка) – 4 425 голосов (4,97%).

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Всего на должность городского головы Кировограда баллотировались 14 кандидатов.

Согласно всем переданным в Кировоградскую ГИК протоколам, общее количество избирателей, которые голосовали в городе на выборах 25 октября, составило 88 968 человек.

Второй тур выборов мэров крупных городов Украины должен пройти 15 ноября.