Тернопольчане переизбрали Надала уже в первом туре

28 октября Тернопольская городская избирательная комиссия завершила подсчет голосов по выборам мэра Тернополя и подписала протокол об итогах голосования, который опубликовала гражданская сеть ОПОРА.

Согласно ему, за действующего мэра Сергея Надала (ВО "Свобода") проголосовали 48911 избирателей (60,18%), в то время как его конкуренты получили результаты в разы меньше.

Так, Тарас Пастух ("Объеднання "Самопомич") получил 10,92% (8877 голосов), Петр Ландяк ("Громадянська позиция") - 8,3% (6749 голосов), Михаил Ратушняк (ВО "Батькивщина") - 6,37% (5176 голосов), Владимир Блихар ("Народный контроль") - 6,02% (4891 голос), Игорь Вонс (БПП "Солидарность") - 3,8% (3088 голосов).

Другие кандидаты получили результат менее 1,5%.

Всего на должность мэра Тернополя баллотировалось 11 кандидатов.