Порошенко и Меркель отметили демократический и прозрачный характер местных выборов в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров государств.

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Собеседники отметили демократический и прозрачный характер местных выборов 25 октября в Украине, что подтверждили международные наблюдатели.

Порошенко подробно проинформировал Меркель о развитии ситуации на Донбассе. Лидеры подчеркнули необходимость полного выполнения российской стороной Минских договоренностей.

Собеседники также согласились с необходимостью использовать "окно возможностей", которое открылось благодаря прекращению огня на Донбассе.

Кроме того, Порошенко и Меркель обсудили ход реформ в Украине, в частности судебную реформу, децентрализацию и борьбу с коррупцией.

Лидеры также подтвердили, что будут прилагать усилия для успешного завершения процесса выполнения Украиной критериев, необходимых для предоставления безвизового режима украинским гражданам.