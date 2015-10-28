Порошенко и Меркель отметили демократический и прозрачный характер местных выборов в Украине
Киев. 28 октября. УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметили демократический и прозрачный характер местных выборов 25 октября в Украине.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров государств.
Читайте такжеДвое депутатов Европарламента наказаны за нацистские салюты
Собеседники отметили демократический и прозрачный характер местных выборов 25 октября в Украине, что подтверждили международные наблюдатели.
Порошенко подробно проинформировал Меркель о развитии ситуации на Донбассе. Лидеры подчеркнули необходимость полного выполнения российской стороной Минских договоренностей.
Собеседники также согласились с необходимостью использовать "окно возможностей", которое открылось благодаря прекращению огня на Донбассе.
Кроме того, Порошенко и Меркель обсудили ход реформ в Украине, в частности судебную реформу, децентрализацию и борьбу с коррупцией.
Лидеры также подтвердили, что будут прилагать усилия для успешного завершения процесса выполнения Украиной критериев, необходимых для предоставления безвизового режима украинским гражданам.