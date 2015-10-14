Дипломатическими путями достичь прогресса в реализации Минских соглашений невозможно – евродепутат
Минские соглашения могут быть воплощены в жизнь только при условии давления со стороны ЕС на Россию с помощью санкций, поскольку только дипломатическими путями прогресса достичь невозможно.
Такое мнение выразила немецкий политик, евродепутат Ребекка Хармс во время дискуссионного клуба "Открой мир", сообщила пресс-служба Фонда "Открой Украину".
По ее словам, экономические санкции необходимы для усиления позиции ЕС при ведении переговоров.
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При этом евродепутат раскритиковала недавние заявления председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
"Я нахожу высказывания Юнкера о возможности снятия санкций с России чрезвычайно ошибочной идеей... США никогда не оказывали давления на ЕС по поводу введения санкций, о чем упоминал Юнкер. Наоборот, США постоянно делают акцент на свободе действий ЕС и на том, что Евросоюз должен играть ведущую роль в принятии решений по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, поскольку он происходит у европейских границ", - подчеркнула Хармс.
Справка УНИАН. Ребекка Харм – сопредседатель фракции Зеленых/Европейский свободный альянс в Европейском парламенте. Член Европарламента с 2004 года.