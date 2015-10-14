Боевики нарушили перемирие: среди украинских военных есть погибший и раненые
08:20, 14 октября 2015Война
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Ночь 14 октября в зоне проведения АТО прошла спокойно.
REUTERS
Об этом на свое странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
Однако, как отмечается, накануне боевики не ограничились обычными провокациями и вели огонь по нашим позициям из подствольных и автоматических гранатометов южнее Авдеевки.
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"Среди наших военных есть погибший и двое раненых. Про этот случай украинской стороной сразу была проинформирована Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ и Общий центр координации и контроля", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко 10 октября заявил, что состояние прекращения огня на Донбассе уже 2 недели перешло в состояние перемирия.
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