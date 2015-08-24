Порошенко и Меркель отвергли создание нового формата переговоров по Украине

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентами Украины и Франции Петром Порошенко и Франсуа Олландом, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мы собрались, чтобы обсудить укрепление нормандского формата и критические вопросы. Мы все трое уверены в том, что Минские договоренности должны быть фундаментом для достижения мира", - заявила Ангела Меркель.

По словам немецкого канцлера, стороны договорились о том, что "следует воспользоваться" существующим нормандским форматом, а "не создавать новый".

Вместе с тем Ангела Меркель констатировала, что режим прекращения огня не выполняется, что приводит к потерям, как среди гражданского населения, так и среди военных. "Надо сделать все, что было подписано в Минске, должно быть отведено оружие калибра менее 100 мм", - добавила канцлер. При этом она сообщила, что президент Петр Порошенко заверил собеседников в том, что украинская сторона на это готова.

Также Ангела Меркель отметила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ "не может работать", и этот вопрос должен быть решен.

В свою очередь президент Петр Порошенко также заявил, что уверен в отсутствии необходимости создавать новый формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. "Что касается новых форматов, я уверен в том, что мы не нуждаемся в новых форматах. У нас есть "формат Минска", формат "нормандский", уверен в том, что в рамках этих форматов мы можем решить все необходимые вопросы. Если будет пожелание, у нас есть и другой опыт, например, в Британии во время саммита НАТО мы собирались странами G7 для обсуждения этих вопросов и в других - в "женевском формате", мы готовы сотрудничать, но базовым считаю формат "нормандский" (Украина, Германия, Франция и Россия - УНИАН), который доказал свою эффективность ", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Германии. В рамках визита состоялась трехсторонняя встреча Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда.