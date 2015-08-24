Дуда поднимет вопрос о новом формате переговоров по Украине
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время своего визита в Германию хочет поднять вопрос о введении нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Украине.
Отмечается, что 28 августа президент Польши со вторым официальным визитом будет находиться в Берлине, передает Польское радио. Анджей Дуда предложил включить в переговоры с Россией США и соседние с Украиной государства.
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Анджей Дуда напомнил, что когда был евродепутатом, задавал вопрос, почему в переговорах не участвуют представители европейских институтов. По мнению польского президента, в переговорах должна принимать участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Переговоры на высшем уровне на тему ситуации в восточной Украине до сих пор велись в так называемом нормандском формате с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России.