Дуда поднимет вопрос о новом формате переговоров по Украине

15:28, 24 августа 2015
Политика
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время своего визита в Германию хочет поднять вопрос о введении нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

REUTERS

Отмечается, что 28 августа президент Польши со вторым официальным визитом будет находиться в Берлине, передает Польское радио. Анджей Дуда предложил включить в переговоры с Россией США и соседние с Украиной государства.

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Анджей Дуда напомнил, что когда был евродепутатом, задавал вопрос, почему в переговорах не участвуют представители европейских институтов. По мнению польского президента, в переговорах должна принимать участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Переговоры на высшем уровне на тему ситуации в восточной Украине до сих пор велись в так называемом нормандском формате с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России.

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