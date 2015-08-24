В ЕС не обсуждают расширение переговорного формата по Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Катрин Рэй в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее предложение президента Польши Анджея Дуды.

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"Сейчас я могу сказать, что мы поддерживаем усилия, направленные на выполнение Минских договоренностей в согласованных временных рамках - до конца года, что сейчас происходит в нормандском формате и трехсторонний контактной группе", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Польши Дуда заявил, что во время своего визита в Германию 28 августа намерен поднять вопрос о введении нового формата переговоров по урегулированию ситуации в Украине, в частности, включить в переговоры с Россией США и соседние с Украиной государства. Также Анджей Дуда выразил мнение, что в переговорах должна принимать участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.