Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию (фото)
18:24, 24 августа 2015Политика
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Президент Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию.
По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция / @MelnykAndrij
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, в Берлине глава государства проведет встречу с президентом страны Йоахимом Гауком и трехстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция, подчеркивается в сообщении.
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Президент України @poroshenko прибув до Берліну! Willkommen! pic.twitter.com/gx5xtyS78J
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 24, 2015
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