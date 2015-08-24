Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию (фото)

18:24, 24 августа 2015
Политика
3170 0

Президент Петр Порошенко начал рабочий визит в Германию. 

@MelnykAndrij

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, в Берлине глава государства проведет встречу с президентом страны Йоахимом Гауком и трехстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция, подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеЕвропарламент надеется на "сильный сигнал" с берлинской встречи

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter