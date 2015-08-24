Порошенко прибыл с рабочим визитом в Германию (фото)

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Как отмечается в сообщении, в Берлине глава государства проведет встречу с президентом страны Йоахимом Гауком и трехстороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. По итогам встречи планируется совместная пресс-конференция, подчеркивается в сообщении.

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