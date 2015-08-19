Хуг: обострение в Донбассе не означает провала "Минска-2"

Минские соглашения еще можно реализовать в полном масштабе, считает замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг. По его словам, работа наблюдателей осложняется неготовностью сторон к сотрудничеству, сообщает "РИА Новости"

Хуг считает, что договоренности можна воплотить в жизнь. Но на данный момент меры, предусмотренные соглашением, действуют мало. Для того, чтобы они заработали нужно прекратить огонь с обеих сторон.

"Прекращение огня и отвод вооружения зависят не от ОБСЕ, а от противоборствующих сторон, которые должны придерживаться правил, которые они обязались исполнять", — отметил замглавы СММ.

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Наблюдатели ОБСЕ могут остановить огонь только на короткий срок для решение гуманитарных вопросов.

Также Хуг отметил, что работа наблюдателей осложняется неготовностью сторон к сотрудничеству с миссией. "Нас не пропускают через КПП. Нам не остается ничего другого, кроме как отправлять наших гражданских наблюдателей обратно на базу", — сказал он.

Напомним, что согласно Минским соглашениям от 12 февраля 2015 года конфликтующие стороны обязаны отвести тяжелое вооружение, обеспечить возможность помилования и амнистии, провести конституционную реформу в Украине, принять постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.