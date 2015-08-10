Хуг: Возле офиса ОБСЕ в Луганске около 200 человек протестовали против работы миссии

Об этом в эфире Громадського.ТБ сообщил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что этот протест, как и подобный протест в Донецке, был хорошо организован.

«На данный момент мы не собираемся уменьшать количество наблюдателей несмотря на то, что организованные протесты, а также акты насилия, продолжаются против нас и нашей собственности. Я также хотел бы обратить ваше внимание на сегодняшний протест в Луганске, где собралось около 200 человек. Похож на тот, который я видел в этот четверг (6 августа – ред.) в Донецке», - рассказал Хуг.

Он уточнил, что это был мирный протест рядом с офисом миссии ОБСЕ в Луганске, который был «похож на такой же мирный протест в Донецке».

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«Оба протесты были хорошо организованы. Мы пытались говорить с протестующими, но в обоих случаях с представителями миссии ОБСЕ отказались общаться на прямую», - отметил заместитель председателя СММ.

Хуг подчеркнул, что миссия не имеет ничего против мирных протестов.

«Очень важно, чтобы мирные жители имели возможность выразить свое отношение к конфликту, что сейчас разворачивается. И миссия ОБСЕ готова разговаривать с такими людьми», - добавил Александр Хуг.

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Ранее УНИАН сообщал, что на оккупированной боевиками части Донецка местные жители протестовали против миссии ОБСЕ. В ходе протеста они использовали цистерну с красной краской, которая символизирует кровь погибших.