ЕС выделит Украине средства для набора государственных прокуроров

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

Заместитель главы Представительства Томас Фреллесен подтвердил готовность ЕС поддерживать "реорганизацию прокуратур и оптимизацию их человеческих ресурсов".

"Открытый, прозрачный и основанный на заслугах отбор председателей местных прокуратур и их заместителей является ключевым элементом этой реформы. Ее результатом станет независимая и непредвзятая служба, которая укрепит способность Украины гарантировать соблюдение верховенства права и улучшит борьбу против коррупции", отметил он.

В рамках реализации нового Закона о государственной прокуратуре, который был положительно оценен Венецианской комиссией, и вступил в силу 15 июля 2015 года, впервые в истории украинских прокуратур их руководство (на местном уровне) будет наниматься посредством открытой и конкурентной процедуры.

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Открытый конкурс будет состоять, в частности, из таких тестов: на профессиональное знание и общие навыки; также будут проводиться психометрические тесты и индивидуальные интервью. Подавать свои заявки на участие в конкурсе имеют право также действующие прокуроры. Однако они, по сравнению с другими внешними кандидатами, не будут иметь никаких преференций. Для организации процесса проведения тестов Евросоюз выделит необходимые средства и профессиональную поддержку в рамках финансируемого им проекта "Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине".