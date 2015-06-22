Процесс люстрации в Украине будет необратимым - министр

Об этом заявил в понедельник в ходе коллегии Министерства юстиции при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка министр юстиции Украины Павел Петренко.

Он подчеркнул, что Венецианская комиссия признала правомерным десятилетний срок отстранения чиновников от госслужбы, которые работали при режиме Януковича. Также, по его словам, ВК признала правомерным включение судей Конституционного суда в перечень лиц, которые могут быть люстрированы.

"Ряд технических рекомендаций, которые были озвучены Венецианской комиссией, украинское правительство обязательно учтет... Речь идет о создании независимого органа, который будет заниматься люстрацией, речь о том, что судейский корпус будет проводить техническую процедуру люстрации через специальный орган - Высший совет юстиции",- пояснил министр.

Он подчеркнул: "После данного заключения Венецианской комиссии процесс люстрации в Украине стал необратимым, поэтому решение правительства, принятое в прошлом году о том, что проверка будет завершена до конца 2016 года будет выполнена".

По словам Петренко, несмотря на определенный саботаж люстрационных процессов, этап проверки наивысших должностных лиц - членов правительства и руководителей центральных органов исполнительной власти пройдет. На областном уровне, как отметил он, оказывается "сопротивление со стороны тех чиновников, которые очень не хотят проходить имущественную проверку".

Министр рассказал, что был проведен анализ люстрационной проверки и определились те органы, "в которых есть грустная статистика". "В первую очередь, речь идет о правоохранительных органах, государственной фискальной службе, которая пытается скрывать информацию о тех, кто попадает по люстрацию",-сказал он.

Министр выразил уверенность в том, что после заключения ВК "те, кто рассчитывал на сворачивание люстрации или отмену закона решением Конституционного суда, потерпели поражение".

"Сейчас задание украинской власти и правительства - завершить этот процесс и фактически объявить украинскому обществу тот перечень лиц, которые попали под запрет, определенный законом об очищении власти",- подытожил он.