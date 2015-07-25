Венецианская комиссия положительно оценила предварительные изменения в Конституцию в части правосудия

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Венецианская комиссия положительно оценила разработанный Рабочей группой по вопросам правосудия и смежных правовых институтов преварительный текст изменений к Конституции Украины в части правосудия. Об этом говорится в Предварительном заключении Европейской комиссии «За демократию через право», который был обнародован 24 июля", - сказано в сообщении.

Читайте такжеПорошенко обсудил с главой Венецианской комиссии конституционную реформу

В заключении отмечается, что «предложенные изменения являются в целом положительными и заслуживают поддержку. Положения законопроекта хорошо сформулированы. Их принятие будет важным шагом вперед на пути к созданию подлинно независимой судебной системы в Украине».

Венецианская комиссия приветствует, в частности: устранение Верховной Рады из процесса назначения судей, отмену испытательного срока для судей, отмену «нарушения присяги» в качестве основания для увольнения судей, внедрение конкурсных процедур при назначении судей на должности, формирование Высшего совета правосудия таким образом, чтобы большинство составляли судьи, избранные судьями, проведение реформы прокуратуры и обеспечение гарантий ее независимости (прежде всего, за лишение Верховной Рады полномочий по выражению недоверия Генеральному прокурору), а также лишение прокуратуры полномочий по осуществлению общего надзора.

Также эксперты Венецианской комиссии поддержали вариант изменений к Основному закону, который предусматривает существование системы специализированных судов с указанием, что высшие специализированные суды могут функционировать в соответствии с законом.

Кроме того, Венецианская комиссия одобрила конституционное закрепление административных судов как важного элемента контроля за осуществлением органами государственной власти своих полномочий».

Венецианская комиссия также поддержала включение в Конституцию Украины нормы, предусматривающей возможность признания Украиной юрисдикции Международного уголовного суда, как это предусмотрено в Римском статуте.

В то же время, Венецианская комиссия, в отличие от своих предыдущих выводов, рекомендовала оставить среди субъектов назначения/избрания членов Высшего совета правосудия также и Верховную Раду Украины.

Читайте такжеВенецианская комиссия признала право Украины на люстрацию - Петренко

Комиссия рекомендовала оставить за Президентом функцию назначения судей, отметив, что она носит церемониальный характер, а в вопросах увольнения судей – ограничиться решением Высшего совета правосудия. Также положительно было оценено и введение нового института конституционной жалобы.