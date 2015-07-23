Большинство читателей УНИАН против назначения Гайдар заместителем Саакашвили - опрос

Опрос пользователей группы УНИАН ВКонтакте показал, что большинство людей (39,9%) считает, что «варягов» в украинской власти уже достаточно, поэтому во власть нужно продвигать своих граждан.

В то же время 17,7% читателей уверены, что назначить Гайдар можно только после того, как она откажется от гражданства России.

Кроме того, 17,6% пользователей группы ВКонтакте убеждены, что она не может быть чиновником в Украине после высказываний о Грузии в 2008 году: Гайдар заявляла, что это грузины напали на Осетию.

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Еще 14,9% читателей считают, что пока рано делать какие-либо выводы, нужно дать время Гайдар, чтобы она себя проявила.

Стоит отметить, что почти 10% опрошенных выступают "за" назначение Гайдар замом Саакашвили: 7% заявили, что "нужно пристроить хорошего человека", а 2,9% надеются, что она сможет изменить в Одесской области все к лучшему.

Опрос проводился с 20 по 23 июля 2015 года, в нем приняли участие 1 тыс. 663 человека.