Милицейские провокации против команды Корбана направлены на обеспечение победы провластного кандидата - избирательный штаб

Об этом говорится в официальном заявлении избирательного штаба Корбана, переданной агентству УНИАН.

Так, комментируя сегодняшние массовые обыски номеров вооруженными милиционерами в центральной гостинице Чернигова, штаб заявляет: «Беззаконное вторжение и ничем не оправданное нарушение прав людей – становится нормой для действий местных правоохранителей. Все это направлено на обеспечение любой ценой сомнительной победы провластного кандидата».

«На это брошены все силы нового начальника милиции Юрия Шевцова, который не так давно возглавлял службу безопасности штаба этого кандидата. Возможно, Шевцов привык действовать такими методами в Крыму, где живет его семья и откуда он прибыл на службу в Чернигов. Но здесь действует украинское законодательство и ему пора научиться его соблюдать», - говорится в заявлении.

В то же время, в избирательном штабе Корбана подчеркивают бездействие подчиненных Шевцова по другим эпизодах, требующим расследования: «До сих пор нет никаких результатов расследования по задержанию скупщиков голосов от Березенко и их автомобиля с сотнями тысяч гривень, массой оружия и боеприпасов. До сих пор нет результатов по неоднократным «минированиям» штаба Корбана и «Города будущего». До сих пор нет результата по расследованию избиений агитаторов Корбана. Нет результатов и по расследованию нападений наемных «титушек» на социальные палатки, когда они, на глазах у съемочной группы одного из центральных каналов, распылили там слезоточивый газ и в результате чего нанесен ущерб здоровью пожилым людям».

Напомним, сегодня, 23 июля около 7 часов утра в Чернигове почти сотня милиционеров с автоматами провели обыски в 12 номерах отеля «Украина», в которых проживали члены Общественной организации «Контроль и безопасность», принимающие участие в агитации за кандидата в народные депутаты Геннадия Корбана. При этом они руководствовались бумагой, которая, по мнению юристов, не имеет ничего общего с законом. «Только знание законов и активная позиция постояльцев отеля заставили правоохранителей в очень скором времени ретироваться», - подчеркнули в штабе.