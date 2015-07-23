В Донецкой области задержали 21 грузовик с продуктами для вооруженных формирований сепаратистов (фото, видео)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители обнаружили фуры вблизи села Новоселовка Ясиноватского района.

Сотрудники спецслужбы задержали двух лиц, которые сопровождали груз. У них изъято 60 тысяч гривень, которые планировалось передать работникам правоохранительных органов за беспрепятственное прохождение линии соприкосновения. По словам задержанных, все продукты предназначались незаконным вооруженным формированием т. н. "ДНР/ЛНР".

Читайте такжеВ зоне АТО с контрабандой будут бороться 7 сводных мобильных групп – СБУОдновременно, в результате спецоперации, сотрудники СБУ задержали в Киеве организатора канала поставки террористам продуктов питания.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8-ми лет лишения свободы с конфискацией автотранспортных средств.

Продолжаются оперативно-следственные действия.