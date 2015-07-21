Ярош заявил, что ПС превратится из "военно-политического движения" в "национально-освободительное"

"Правый сектор" будет добиваться проведения Всеукраинского референдума о недоверии власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на вече "Правого сектора", что состоялось на Майдане Независимости в Киеве, заявил его лидер Дмитрий Ярош.

Ярош подчеркнул, что "Правый сектор" имеет цель добиться проведения референдума, на который вынести несколько вопросов. Он добавил, что такое решение было принято на сегодняшнем съезде "Правого сектора".

Читайте такжеРешения закрытого съезда ПС: отказ от выборов, отмена Минска-2 и легализация добровольцев

"Сегодня на съезде "Правого сектора" были приняты стратегические решения. Первое."Правый сектор" инициирует референдум, на который будет вынесено несколько вопросов. Первое - недоверие власти. Второе - мы требуем, чтобы война, которая ведется РФ против Украины была признана войной, а не АТО. Третье. Мы выступаем за полную блокаду оккупированных территорий. Четвертое. Мы просим поддержки у народа, чтобы легализовать ДУК и другие добровольческие подразделения согласно действующему законодательству", - сказал Ярош.

Он также добавил, что на съезде было принято решение о переименовании "Правого сектора" с военно-политического движения на национально-освободительное движение "Правый сектор".