В Киеве начался съезд "Правого сектора"
18:30, 21 июля 2015Политика
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В Киеве открылся всеукраинский съезд организации "Правый сектор".
В Киеве начался съезд "Правого сектора" / hromadske.tv
Об этом сообщает пресс-служба политсилы в соцсети. Торжественное открытие съезда состоялось с национальным флагом и флагами политсилы под гимн Украины. Во время съезда участники рассмотрят политические вопросы и отчет о проделанной работе, а также послушают лидера политсилы Дмитрия Яроша.
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Кроме этого, активисты "Правого сектора" аноснували после съезда народное вече под названием "Долой власть предателей!", которое должно пройти на Майдане Незалежности.
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