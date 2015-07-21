В Киеве начался съезд "Правого сектора"

18:30, 21 июля 2015
Политика
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В Киеве открылся всеукраинский съезд организации "Правый сектор".

hromadske.tv

Об этом сообщает пресс-служба политсилы в соцсети. Торжественное открытие съезда состоялось с национальным флагом и флагами политсилы под гимн Украины. Во время съезда участники рассмотрят политические вопросы и отчет о проделанной работе, а также послушают лидера политсилы Дмитрия Яроша.

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Кроме этого, активисты "Правого сектора" аноснували после съезда народное вече под названием "Долой власть предателей!", которое должно пройти на Майдане Незалежности.

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