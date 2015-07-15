В Украине введена уголовная ответственность за нарушения при закупке оборонной продукции

Уголовная ответственность наступает в случае, если такие действия привели к угрозе причинения вреда обороноспособности страны, или если такие действия совершены организованной группой или повлекшие тяжкие последствия.

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За законопроект №1793 во втором чтении и в целом проголосовали 238 депутатов при 226 минимально необходимых.

Депутаты внесли изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере подтверждения соответствия, изготовления, производства, реализации, приобретения продукции, работ и услуг в военной сфере. Нарушение закона при таких действиях наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Если эти же действия совершены группой лиц, то они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пояснительной записке говорится, что законопроект, с одной стороны, имеет целью усилить гарантии защиты национальной безопасности Украины в военной сфере, а, с другой, принять все необходимые меры для того, чтобы предотвратить опасное снижение качественного уровня обеспечения военной и спецтехникой и вооружением нового поколения Вооруженных сил Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.