Рада разрешила тайную слежку за судьями и милиционерами

За решение №2500 со второй попытки проголосовали 230 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

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Согласно принятым изменениям, негласные следственные действия также можно проводить в помещениях судебных и правоохранительных органов.

Рассмотрение ходатайств о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных действий может проводить следственный судья Апелляционного суда Автономной республики Крым, апелляционного суда области, городов Киева и Севастополя за пределами территориальной юрисдикции органа досудебного расследования, который проводит досудебное расследование.

Документ предусматривает, что в таком случае следователь, прокурор обращается с ходатайствами о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных (разыскных) действий следственного судьи апелляционного суда, территориально приближенного апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого осуществляется досудебное расследование.

"Говоря простым языком, если в одной области человек, совершивший преступление, работает в правоохранительных органах или в суде, то чтобы в этот же суд не шли работники оперативного подразделения за получением разрешения на проведение оперативно-следственных действий, чтобы не было утечки информации, измены, сдачи, предлагается такая норма ", - пояснил основные положения принятого закона председатель комитета по вопросам законодательного обеспечения и правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин.

Этот закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального обнародования.