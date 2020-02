"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп хочет, чтобы Украина и РФ разработали "определенное соглашение" (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет улучшения отношений между Украиной и Россией.

Об этом он заявил в комментарии представителям СМИ возле Белого дома, сообщил журналист Аарон Рупар в своем Twitter, обнародовав соответствующее видео.

"Если Украина и Россия смогут разработать определенное соглашение, где они ладят, для меня это было бы очень хорошо", – заявил американский президент.

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10