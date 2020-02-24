цей матеріал доступний українською

"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп хочет, чтобы Украина и РФ разработали "определенное соглашение" (видео)

08:37, 24 февраля 2020
Политика
122 0
Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он заявил в комментарии представителям СМИ возле Белого дома, сообщил журналист Аарон Рупар в своем Twitter, обнародовав соответствующее видео.

"Если Украина и Россия смогут разработать определенное соглашение, где они ладят, для меня это было бы очень хорошо", – заявил американский президент.

Как сообщал УНИАН, ранее издание CNN писало, что у России есть причины добиваться переизбрания Трампа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter