"Для меня это было бы очень хорошо": Трамп хочет, чтобы Украина и РФ разработали "определенное соглашение" (видео)
08:37, 24 февраля 2020Политика
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Дональд Трамп прокомментировал вопрос взаимоотношений Украины и России.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет улучшения отношений между Украиной и Россией.
Об этом он заявил в комментарии представителям СМИ возле Белого дома, сообщил журналист Аарон Рупар в своем Twitter, обнародовав соответствующее видео.
"Если Украина и Россия смогут разработать определенное соглашение, где они ладят, для меня это было бы очень хорошо", – заявил американский президент.
"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10— Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020
Как сообщал УНИАН, ранее издание CNN писало, что у России есть причины добиваться переизбрания Трампа.
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