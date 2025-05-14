Курс гривни к евро установлен на уровне 46,59 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 15 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривня ослабла на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 46,59 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 50 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,51/41,54 грн/долл., а евро - 46,57/46,58 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 14 мая не изменился и составил 41,70 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составлял 46,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 45,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital считают, что во второй половине 2025 года гривна продолжит медленно девальвировать. На конец текущего года курс доллара в Украине может достичь отметки в 44 гривни, хотя по предварительному прогнозу он должен был бы достичь 45 гривень за единицу американской валюты.

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