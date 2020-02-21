CNN: У России есть причины добиваться переизбрания Трампа

Нынешние выборы не будут для Кремля такими же, как и кампания 2016 года, но Трамп уже кажется более привлекательным кандидатом для российской стороны.

Это уже знакомый сюжет: руководитель разведывательной службы предупреждает конгрессменов, что Россия хочет вмешаться в президентские выборы в США, которые приближаются. И что Кремль хотел бы, чтобы голосование закончились победой Дональда Трампа.

Но «российский Уотергейт-2» может быть не прямолинейным сиквелом для президента России Владимира Путина. Почему он снова хочет положить свою руку на весы американской демократии? Для начала, не совсем понятно, было ли президентство Трампа действительно твердой внешнеполитической победой для России, - пишет CNN.

Читайте такжеWashington Post: Разведка США заметила, что Россия снова помогает Трампу перед выборами

Издание отмечает, что нынешняя администрация передала Украине летальное оружие для борьбы против российских сил на Донбассе. Вашингтон также в конфликте с Москвой в ряде внешнеполитических кризисов: от войны в Сирии до политического потрясения в Венесуэле. Кроме того, Трамп вывел США из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Кремль осудил этот шаг.

Россия продолжает расплачиваться за противостояние с Вашингтоном. Министерство финансов США во времена Трампа продолжило агрессивно облагать Москву санкциями из-за ее вмешательства в выборы в 2016 году и оккупации украинского Крыма в 2014-ом. Также Америка присоединилась к своим союзникам, выслав десятки российских дипломатов после отравления бывшего российского шпиона в Великобритании. Однако, стоит помнить две вещи.

В 2016 году России приходилось сопротивляться перспективе того, что Белый дом возглавит Хиллари Клинтон, а не Дональд Трамп. И это очень тревожило Кремль. Не смотря на то, насколько холодными стали отношения между Москвой и Вашингтоном, Трамп до сих пор более приемлемый для Путина. Враждебность российского президента к Клинтон не была секретом. В 2011 году, будучи премьер-министром, Путин обвинил США, а именно Госсекретаря Хиллари Клинтон, в организации антиправительственных протестов, которые начались после фальсификации парламентских выборов.

Читайте такжеЭкс-посол США: В Госдепартаменте никто не верит в вымысел о вмешательстве Украины в выборы

Жесткое отношение Клинтон к России тоже раздражало Кремль. Кандидат Трамп, наоборот, откровенно хвалил Путина. Он даже писал на Twitter о надежде, что российский лидер станет для него «новым лучшим другом». Этот шаблон в риторике за все время президентства Трампа не изменился. Все хорошо помнят, как во время встречи в Хельсинки в 2018 году американский президент поставил заявления Путина о вмешательстве в выборы выше, чем выводы американской разведки.

Издание предлагает на секунду отбросить кучу доказательств, которые указывают на желание российского правительства изменить ход американских выборов в пользу Трампа. За четыре года работы нынешняя администрация стала абсолютно понятной для Москвы. А до момента, когда демократы выдвинут своего кандидата на выборах, осталось еще четыре месяца. За долгие годы своего президентства Путин делал акцент на том, чтобы строить тесные личные связи с другими лидерами. Ему удалось это сделать с китайским лидером Си Цзиньпином и турецким президентом Раджепом Тайипом Эрдоганом.По этой же причине Трамп тоже может казаться ему более приемлемым кандидатом.