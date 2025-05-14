В Украине за год значительно выросли цены на сливочное масло

С начала месяца украинский рынок молока сохраняет стабильность.

По сравнению с предыдущим месяцем цены на сливочное масло в Украине увеличились несущественно - рост составил лишь 2%. В то же время, за год популярный продукт вырос в цене на 73%. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Несколько подорожали сливки - за месяц рост цен составил 6%.

Средняя цена кефира жирностью 2,5% за месяц практически не изменилась. То же касается сметаны жирностью 15%. В то же время, немного выросли цены на голландский сыр (+3%).

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"С начала мая 2025 года украинский рынок молока сохраняет стабильность. Средние закупочные цены держатся почти на одном уровне уже второй месяц подряд. Колебания цен на прилавках составляет 1-6% в зависимости от продукции", - говорят специалисты УКАБ.

Специалисты отмечают, что экспорт молочных продуктов остается на стабильно высоком уровне. За первые четыре месяца этого года удалось экспортировать продуктов на сумму 120,4 млн долларов. Это на 66% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на подсолнечное масло в Украине выросли за месяц на 2% - до 76,7 гривны за 850 мл. Рост за год составил 30%. Наибольшую цену на популярный продукт в 2025 году фиксировали в марте.

Также стало известно, что в нашей стране стремительно дорожает сало. Средняя цена популярного продукта в этом месяце составляла более 238 гривен за килограмм, тогда как месяцем ранее продукт можно было купить за 236,77 гривны.

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