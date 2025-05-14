Ежедневное употребление чернослива может улучшить уровень холестерина.

Сертифицированный диетолог Стефани Браун рассказала, чем полезен чернослив, почему его ежедневное употребление может принести пользу здоровью сердца.

Чернослив - польза и вред

Чернослив - богатый клетчаткой фрукт, который, как известно, помогает опорожнению кишечника. Но некоторые новые исследования показывают, что он может предложить больше, чем просто облегчение запоров, отметила специалист в своей статье для verywellhealth.com.

По словам диетолога, согласно двум новым исследованиям, ежедневное употребление чернослива может улучшить уровень холестерина, одновременно снижая окислительный стресс и воспаление.

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"Чернослив может поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Но мы только на вершине айсберга, изучая это, поэтому нам нужно немного глубже изучить эти результаты и, возможно, повторить их", - отметила магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог и консультант по питанию Калифорнийского совета по черносливу Андреа Н. Джанколи.

Другое исследование, опубликованное в 2021 году, показало, что употребление 50-100 граммов чернослива каждый день также было связано со снижением риска сердечных заболеваний.

Как отметила соавтор исследования, профессор физических упражнений и диетологии в Университете штата Сан-Диего Ширин Хушманд, снижение уровня холестерина и маркера воспаления, вероятно, было связано с улучшением уровня антиоксидантов,

При этом в публикации акцентируется, что свежие сливы или сливовый сок могут не обладать такими же полезными свойствами.

Чернослив содержит много клетчатки, поэтому вам стоит начать добавлять ее в свой ежедневный рацион постепенно. Стоит помнить, что добавление слишком большого количества клетчатки за один раз может привести к спазмам, вздутию живота или запорам.

Напомним, ранее УНИАН писал, как помидоры влияют на сердце.

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