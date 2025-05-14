Стоимость говядины в нашей стране также выросла - на 6%, до 317 грн/кг.

В Украине в течение последнего месяца растут цены на мясо, а наиболее заметное подорожание демонстрирует свинина. Об этом сообщают специалисты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, стоимость свиного ошейка в течение месяца выросла на 20% (за год рост составил 39%) и на сегодня составляет 330 грн/кг.

"В ближайшее время существенного снижения цен на свинину не ожидается", - считают специалисты УКАБ.

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Эксперты обращают внимание на то, что по состоянию на начало апреля поголовье свиней в Украине составляло 4,6 млн. Это на 11% меньше, чем в аналогичный период 2024 года.

Растет и стоимость говядины. Средняя цена на гуляш из говядины за месяц выросла на 6%, тогда как в годовом исчислении показатели увеличились на 14%.

Отметим также, что цены на куриное филе за месяц выросли на 5%, тогда как средняя цена куриных тушек практически не изменилась. Цены на куриные бедра снизились на 4%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на сливочное масло в Украине по сравнению с предыдущим месяцем почти не изменились - рост составил лишь 2%. В то же время, за год популярный продукт вырос в цене более чем на 70%.

Также наблюдается рост цен на сливки - за месяц он составил 6%.

Еще одной категорией продуктов питания, которая демонстрирует рост стоимости стало подсолнечное масло. За месяц оно подорожало на 2% - до более чем 76 гривен за 850 мл.

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