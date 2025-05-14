Белый дом убеждает, что этические нормы не нарушены, ведь Трамп официально отошел от бизнеса, но родственники монетизируют его возвращение к президентству.

После возвращения Дональда Трампа на пост президента его семейный бизнес переживает настоящий финансовый бум. За последний месяц компании, связанные с его именем, получили по меньшей мере 2 миллиарда долларов дохода. Среди источников прибыли - проекты в недвижимости, криптовалютах и план открытия элитного частного клуба в Вашингтоне с членским взносом в 500 000 долларов. Кроме того, Катар может подарить президенту новый самолет, пишет The New York Times.

Несмотря на то, что Трамп снова возглавляет государство, он остался глубоко вовлеченным в коммерческие сделки с иностранными правительствами - в частности в Сербии, ОАЭ и Омане. Белый дом утверждает, что компаниями управляют его сыновья, поэтому формально нарушения этических норм нет. Но критики предостерегают: прибыль, которую получает Трамп, создает очевидный соблазн принимать политические решения в пользу деловых партнеров, что, согласно определению, и является коррупцией.

Криптовалюта

$TRUMP - семейная криптовалюта, которой занимается Дональд Трамп-младший. Она не имеет внутренней стоимости и позиционируется как коллекционный актив.

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Каждая транзакция приносит прибыль семье. На момент написания статьи монета стоит около $13. К тому же, была запущена кампания с вознаграждениями: 220 самых активных покупателей получат приглашение на ужин с Трампом в его гольф-клубе в Вирджинии, а 25 из них - экскурсию по Белому дому.

В результате покупатели уже потратили более $174 миллионов.

Кроме того, через инвестиционную структуру ОАЭ вложили 2 миллиарда долларов в криптокомпанию World Liberty Financial, которая принадлежит семье Трампа. Компания с Дональдом-младшим и Эриком Трампом среди руководства получит ежегодные миллионные прибыли от этой сделки.

Недвижимость

Катар присоединился к финансированию гигантского проекта стоимостью $5,5 млрд - элитного курорта с гольф-полем и виллами под брендом Trump. Точная доля Катара не разглашается, но семья получит прибыль от лицензионных и управленческих сборов.

Другая сделка - инвестиция в $1 млрд со стороны связанной с правительством Саудовской Аравии девелоперской компании для Trump International Hotel and Tower в Дубае. Планируются и новые отели, поля для гольфа и жилые комплексы в Саудовской Аравии и Омане.

Также в Сербии, на территории, ранее подвергшейся бомбардировкам НАТО, будет построен отель Trump. Землю в аренду предоставил президент Сербии, а финансирование осуществляет компания Джареда Кушнера - зятя Трампа - при участии ближневосточных суверенных фондов.

Другие источники доходов

Самолет: Катар намерен передать Трампу Boeing 747 стоимостью $400 млн в качестве временного президентского самолета.

Частный клуб: В Джорджтауне этим летом планируется открытие закрытого клуба Executive Branch. Дональд Трамп-младший - один из инициаторов. Членство стоит $500 000. Среди участников - лоббисты, технологические деятели и чиновники, включая крипто-советника Трампа Дэвида Сакса.

Гольф: Саудовская лига LIV Golf провела турнир на Trump National Doral во Флориде. Президент лично прибыл на мероприятие в сопровождении военного вертолета. Семья Трампа получила гонорар, а гостиничный комплекс был полностью заполнен.

Отели: Возобновилась практика, когда политики и официальные делегации останавливаются в отелях Trump. В частности, Республиканский национальный комитет проводит мероприятия на его курортах, таких как Мар-а-Лаго и Doral.

Политическая ответственность

Растущий перечень коммерческих проектов семьи Трампа, связанных с зарубежными правительствами и крупными финансовыми инвестициями, вызывает беспокойство, учитывая прозрачность и потенциальное влияние на политические решения.

"Республиканцы на Капитолийском холме вряд ли бросят ему вызов", - говорится в обзоре.

Бизнес семьи Трампа - что известно

Дональд Трамп - предприниматель и политик, который стал известным благодаря своей империи недвижимости. В 1970-х он возглавил компанию своего отца Fred C. Trump и превратил ее в Trump Organization - глобальный бренд, специализирующийся на строительстве, отелях, гольф-клубах, лицензировании имени и шоу-бизнесе.

Самые известные активы:

Trump Tower в Нью-Йорке

Отели Trump в Чикаго, Лас-Вегасе, Вашингтоне

Гольф-клубы Trump National по всему миру

Reality-шоу "The Apprentice", которое превратило Трампа в телевизионную звезду

После избрания президентом в 2016 году Трамп не продал свой бизнес, а формально передал его в управление сыновьям, что вызвало волну обвинений в конфликте интересов.

По состоянию на 2025 год его бренд снова активно расширяется, особенно в недвижимости, криптовалюте и элитном сервисе - нередко с участием иностранных инвесторов, что подпитывает критику о слиянии бизнеса и политики.

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