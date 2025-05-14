Однако россияне все еще могут наращивать силы, поскольку у них есть потенциал, отметил представитель группировки.

У врага, который находится в пределах территории Украины, наблюдается "старение" контингента - возрастной показатель вырос. Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире Киев24, говоря о нынешнем качественном составе живой силы противника.

"Есть определенные признаки и недисциплинированности, и низкого морального состояния в том числе. И есть очень жесткое, антигуманное наказание людей, которые просто отказались идти непосредственно в штурм. Все это у них есть. Плюс хочу отметить, что есть признак старения их контингента, чисто возрастное. У них растет средний возраст бойца именно на территории нашего государства", - рассказал Трегубов.

В то же время он отметил, что все же враг имеет большой контингент, есть разные подразделения.

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По словам Трегубова, россияне готовы к интенсификации боестолкновений и все еще имеют потенциал для наращивания своих сил.

Он отметил, что на фоне переговоров о встрече в Турции лидеров Украины и РФ, на поле боя происходит высокая интенсивность боевых столкновений. И признаков того, что она будет в ближайшее время как-то меняться не наблюдается.

"Мы можем наблюдать то, что россияне готовы к интенсификации. И уже проводят ее на отдельных направлениях. О том, что уже есть: мы видим, что, например, есть конкретное увеличение боевых столкновений на Покровском направлении и на Новопавловском направлении. И в принципе, россияне могут наращивать силы, у них есть потенциал", - подчеркнул Трегубов.

Планы РФ на фоне переговоров - что известно

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил недавно, что Россия наращивает численность войска, которое вовлечено в войну против Украины. В частности, до конца 2025 года РФ намерена мобилизовать еще 300-400 тысяч человек. По словам нардепа, планы россиян свидетельствуют о том, что агрессор намерен продолжать войну.

При этом российский диктатор Владимир Путин уверяет мир, что поддерживает установление перемирия.

Как пишет The Wall Street Journal, американский президент Дональд Трамп в течение последних недель в частных разговорах жаловался своим советникам, что правитель РФ не хочет завершать войну против Украины. Он также "выражал удивление некоторыми военными действиями Путина, в частности бомбардировкой районов, где находятся дети".

Примечательно, что в начале года Трамп считал, что на пути к завершению войны убеждать Киев будет труднее, чем Москву. Недавно высокопоставленные представители американской администрации признали, что Россия остается самой большой преградой.

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