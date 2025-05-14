В наше время многие автопроизводители выпускают свои кроссоверы. Поэтому водителям бывает трудно выбрать модель, которую они будут покупать.
В U.S. News & World Report определили лучшие кроссоверы, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели не оставляют ни единого шанса своим конкурентам.
ТОП-15 лучших кроссоверов 2025 года:
1. Kia Telluride
2. Hyundai Palisade
3. Hyundai Tucson Hybrid
3. Kia Soul
3. Mazda CX-5
6. Subaru Outback
6. Nissan Kicks
6. Mazda CX-90 PHEV
6. Mazda CX-30
6. Hyundai Tucson
6. Hyundai Santa Fe
6. Hyundai Ioniq 5
13. Chevrolet Equinox EV
13. Honda CR-V
13. Jeep Grand Cherokee
Лидером этого рейтинга стал Kia Telluride. В издании заявили, что этот кроссовер предлагает все, что может потребоваться водителю в наше время.
Эксперты похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и приятную управляемость. Также сильными сторонами модели назвали богатое оснащение и удобную информационно-развлекательную систему.
Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты
Ранее эксперты определили 12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом. По их словам, все эти модели редко выходят из строя, а также почти доставляют проблемы своим владельцам.
Кроме того, британские эксперты назвали пять подержанных автомобилей, которые помогут сэкономить деньги. В список попали Opel Corsa, Ford Focus и другие популярные модели.