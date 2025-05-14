Лидер этого рейтинга предлагает просторный интерьер и приятную управляемость.

В наше время многие автопроизводители выпускают свои кроссоверы. Поэтому водителям бывает трудно выбрать модель, которую они будут покупать.

В U.S. News & World Report определили лучшие кроссоверы, которые можно купить новыми в 2025 году. По словам экспертов, эти модели не оставляют ни единого шанса своим конкурентам.

ТОП-15 лучших кроссоверов 2025 года:

Видео дня

1. Kia Telluride

2. Hyundai Palisade

3. Hyundai Tucson Hybrid

3. Kia Soul

3. Mazda CX-5

6. Subaru Outback

6. Nissan Kicks

6. Mazda CX-90 PHEV

6. Mazda CX-30

6. Hyundai Tucson

6. Hyundai Santa Fe

6. Hyundai Ioniq 5

13. Chevrolet Equinox EV

13. Honda CR-V

13. Jeep Grand Cherokee

Лидером этого рейтинга стал Kia Telluride. В издании заявили, что этот кроссовер предлагает все, что может потребоваться водителю в наше время.

Эксперты похвалили Kia Telluride за просторный интерьер и приятную управляемость. Также сильными сторонами модели назвали богатое оснащение и удобную информационно-развлекательную систему.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты определили 12 самых надежных недорогих автомобилей с пробегом. По их словам, все эти модели редко выходят из строя, а также почти доставляют проблемы своим владельцам.

Кроме того, британские эксперты назвали пять подержанных автомобилей, которые помогут сэкономить деньги. В список попали Opel Corsa, Ford Focus и другие популярные модели.

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