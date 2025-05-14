У Зеленского высокий уровень поддержки среди избирателей.

71% украинцев не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности.

Об этом сообщает Международный институт социологии (КМИС), обнародовав результаты опроса, проведенного 2-12 мая 2025 года.

Отвечая на вопрос: "Представьте, что действительно имеет место прекращение огня и при этом Украина получает надежные гарантии безопасности: больше оружия, миротворцы из Европы и тому подобное. Стоит ли Украине после этого проводить выборы?", большинство ответило, что против таких выборов.

Видео дня

71% опрошенных против выборов после перемирия. Они считают, что выборы должны состояться после заключения окончательного мирного соглашения и завершения войны (в марте 2025 года таких было 78%). В то же время выборы после перемирия поддерживает 13% респондентов (в марте 2025 года таких было 9%), а еще 12% опрошенных считают, что выборы нужно проводить уже сейчас, даже до прекращения огня (в марте - 10%).

По данным опроса, во всех регионах Украины абсолютное большинство выступают против проведения выборов. Больше всего противников выборов - на Западе Украины. Относительно меньше всего противников выборов - на Востоке (хотя на Востоке также большинство выступают против выборов).

Также респондентов спросили о доверии к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В КМИС отмечают, что по состоянию на первую половину мая 74% украинцев доверяли ему, не доверяли - 22%.

При этом исследователи отметили, что по сравнению с крайним опросом в марте этого года доверие президенту выросло: так, доля тех, кто доверяет, выросла с 69% до 74%, а доля тех, кто не доверяет - снизилась с 28% до 22%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился с 41% до 52%.

В КМИС отмечают, что поддержка проведения выборов тесно связана с доверием президенту Украины. Так, более половины тех, кто не доверяет президенту, поддерживают проведение выборов - 57% против 38%, которые против проведения выборов даже в случае перемирия с гарантиями безопасности.

Среди же тех, кто доверяет президенту, 82% высказываются против проведения выборов (поддерживают проведение - 15%).

Президентские выборы в Украине

В соответствии с законодательством Украины, президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года. Но из-за войны в государстве было введено военное положение, которое исключает возможность проведения выборов.

Президент США Дональд Трамп говорил о необходимости уже сейчас провести в Украине президентские выборы, при этом европейские лидеры не поддерживают такую идею.

В частности новый канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Конституция Украины указывает, что выборы во время войны невозможны. При этом добавил, что президент Зеленский - легитимно избранный глава государства.

Вас также могут заинтересовать новости: