Олег признался, что ему понравилось во время выступления украинцев, а что - нет.

Известный украинский режиссер Олег Боднарчук, который работал с Аллой Пугачевой, ALEKSEEV, Максом Барских и многими другими артистами, прокомментировал выступление группы Ziferblat в первом полуфинале "Евровидения-2025".

Сначала он разобрал смысл конкурсной песни украинских участников под названием "Bird of Pray". По словам Олега, птица - это действительно красивый символ, который выбрали музыканты.

"Для меня "птица" - это метафора, которая символизирует украинцев, которые взлетели над своими домами или разлетелись по всей стране, или даже по миру. Ребята призывают их вернуться, а тех, кто их встретит, прижать, согреть. Нет единственно возможного варианта, как поставить номер на эту глубокую тему. Конечно, нужно искать какие-то символы и подтексты", - пояснил Боднарчук Тelegram-каналу "Территория Б".

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Режиссер также отметил, что в целом выступление Ziferblat произвело на него положительное впечатление. Но световое оформление и костюмы участников группы он все же раскритиковал.

"Местами не понял некоторые световые решения, за которыми потерялась структура самого светового рисунка - светилось все, и концепция лучей была непонятна... Костюмы мне, как и цветовая гамма номера, не понравились. Не воспринял силуэт солиста. Считаю, все эти рассказы о символах, заложенных в костюмы из 70-х и т.д., просто сказками. Тогда почему там не было хлеба, калины, аиста и платка?" - отметил Олег.

Но все же режиссер подытожил, что радуется тому, что Украина прошла в гранд-финал шоу и испытывает гордость за страну.

К слову, вчера состоялся первый полуфинал "Евровидения-2025" в Базеле, в котором приняли участие 15 участников. Группа Ziferblat выступила под номером 5 с песней "Bird of pray" и прошла в гранд-финал. Завтра, 15 мая ожидается второй полуфинал конкурса, а имя победителя шоу мы узнаем в субботу, 17 мая.

Напомним, ранее Селин Дион показалась на "Евровидении-2025" и растрогала зрителей.

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