Лувр и Центр Помпиду – одни из самых известных музеев Парижа / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Французский Париж, который неоднократно признавали самым популярным среди туристов городом в мире, обзавелся новым титулом – мировой культурной столицы.

Для этого издание о культурной жизни и развлечениях Time Out опросило более 18,5 тысяч городских жителей по всему миру по поводу культуры и искусства в их родных городах. На основе их мнений каждому городу была дана оценка как за качество, так и за доступность его культурного предложения, и только города с наивысшими оценками в каждой стране вошли в длинный список. Затем издание обратилось к экспертам по культуре из своей глобальной сети городских редакторов и авторов статей об искусстве и культуре с просьбой проголосовать за их любимые направления.

В финальный список вошли 20 самых захватывающих и динамичных культурных центров на планете на данный момент, где искусство во всех его формах доступно как для местных, так и для туристов. В каждом из этих городов культура не ограничивается только музеями, театрами и историческими художественными площадками. Также там можно найти поп-ап фестивали в неожиданных местах, ночные музейные вечеринки, общественные галерейные обходы и новую когорту креативщиков, придумывающих следующее большое дело – от рейва в пещере до литературного фестиваля, вдохновленного природой.

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Приж возглавил рейтинг благодаря тому, что аж 96% местных жителей оценили его культурную сцену как "хорошую" или "удивительную", и также французская столица получила самую высокую долю голосов от группы экспертов по культуре Time Out. И это не удивительно, ведь Париж является мировым эпицентром искусств, где находится крупнейший и самый посещаемый музей мира Лувр, а также такие легенды, как Музей д'Орсе, Токийский дворец и Музей Франсуа Пино. Все эти мощные художественные площадки получили признание местных жителей в ходе опроса, как и впечатляющая программа сезонных мероприятий города, от летнего уличного праздника Fête de la Musique до Cinema en Plein Air в Ла-Виллет.

"Парижские музеи переживают замечательный год – Гран-Пале вновь открылся с выставкой-блокбастером Dolce & Gabbana, а Центр Помпиду прощается перед своей пятилетней реновацией с Paris Noir, одой чернокожим художникам Франции конца двадцатого века. Фонд Cartier переехал в Пале-Рояль для нового старта, и посетителей снова будут приветствовать в башнях Нотр-Дам этим летом. А осенью художник JR превратит Пон-Неф в монументальную пещеру", – отметила редактор Time Out France Марин Делькамбр, добавив, что также в этом году в музеях Парижа запланировано множество ночных мероприятий.

20 лучших городов мира для культуры в 2025 году

  1. Париж, Франция.
  2. Флоренция, Италия.
  3. Эдинбург, Шотландия.
  4. Мехико, Мексика.
  5. Сидней, Австралия.
  6. Барселона, Испания.
  7. Чикаго, США.
  8. Лиссабон, Португалия.
  9. Ханой, Вьетнам.
  10. Кейптаун, ЮАР.
  11. Пекин, Китай.
  12. Тбилиси, Грузия.
  13. Джакарта, Индонезия.
  14. Дели, Индия.
  15. Медельин, Колумбия.
  16. Амстердам, Нидерланды.
  17. Маракеш, Марокко.
  18. Вена, Австрия.
  19. Прага, Чехия.
  20. Абу-Даби, ОАЭ.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, в какие месяцы года отдых в Париже обойдется дешевле всего.

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