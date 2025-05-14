Всего в список попали 20 самых культурных городов по всему миру.

Французский Париж, который неоднократно признавали самым популярным среди туристов городом в мире, обзавелся новым титулом – мировой культурной столицы.

Для этого издание о культурной жизни и развлечениях Time Out опросило более 18,5 тысяч городских жителей по всему миру по поводу культуры и искусства в их родных городах. На основе их мнений каждому городу была дана оценка как за качество, так и за доступность его культурного предложения, и только города с наивысшими оценками в каждой стране вошли в длинный список. Затем издание обратилось к экспертам по культуре из своей глобальной сети городских редакторов и авторов статей об искусстве и культуре с просьбой проголосовать за их любимые направления.

В финальный список вошли 20 самых захватывающих и динамичных культурных центров на планете на данный момент, где искусство во всех его формах доступно как для местных, так и для туристов. В каждом из этих городов культура не ограничивается только музеями, театрами и историческими художественными площадками. Также там можно найти поп-ап фестивали в неожиданных местах, ночные музейные вечеринки, общественные галерейные обходы и новую когорту креативщиков, придумывающих следующее большое дело – от рейва в пещере до литературного фестиваля, вдохновленного природой.

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Приж возглавил рейтинг благодаря тому, что аж 96% местных жителей оценили его культурную сцену как "хорошую" или "удивительную", и также французская столица получила самую высокую долю голосов от группы экспертов по культуре Time Out. И это не удивительно, ведь Париж является мировым эпицентром искусств, где находится крупнейший и самый посещаемый музей мира Лувр, а также такие легенды, как Музей д'Орсе, Токийский дворец и Музей Франсуа Пино. Все эти мощные художественные площадки получили признание местных жителей в ходе опроса, как и впечатляющая программа сезонных мероприятий города, от летнего уличного праздника Fête de la Musique до Cinema en Plein Air в Ла-Виллет.

"Парижские музеи переживают замечательный год – Гран-Пале вновь открылся с выставкой-блокбастером Dolce & Gabbana, а Центр Помпиду прощается перед своей пятилетней реновацией с Paris Noir, одой чернокожим художникам Франции конца двадцатого века. Фонд Cartier переехал в Пале-Рояль для нового старта, и посетителей снова будут приветствовать в башнях Нотр-Дам этим летом. А осенью художник JR превратит Пон-Неф в монументальную пещеру", – отметила редактор Time Out France Марин Делькамбр, добавив, что также в этом году в музеях Парижа запланировано множество ночных мероприятий.

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Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, в какие месяцы года отдых в Париже обойдется дешевле всего.

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