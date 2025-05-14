Благодаря преимуществу в технологиях и подготовке личного состава Третья штурмовая бригада наносит россиянам ощутимые потери на Харьковщине, соотношение потерь иногда достигает 1 к 12. Об этом в интервью Юрию Бутусову, главному редактору Цензор.net, сообщил Андрей Билецкий, основатель Третьей штурмовой, командир Третьего армейского корпуса.

На Лиманском направлении "Тройка" удерживает самую длинную в ВСУ полосу в более 50 км фронта, которую непрерывно атакуют подразделения российской 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии РФ. Кроме того, ОТГ использует бригаду как "пожарную команду" вне ее полосы ответственности.

"[Бригада] справляется на хорошем уровне. Наши потери с противником уже давно не три-пять к одному. Бывает, когда противник активно действует, то 10-12 к одному. Почему так? У нас лучше пехота, лучше управление... Самое главное - мы на другом технологическом укладе. Беспилотные системы воздушного базирования, наземные роботизированные комплексы, системы контроля, разведки технической, радиоэлектронной борьбы у нас на порядок лучше противника", - рассказал Билецкий.

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Несколько недель назад россияне предприняли попытку наступления в полосе сразу четырех батальонов и потеряли 149 солдат убитыми - это рекордное количество подтвержденных безвозвратных потерь врага за сутки за всю полномасштабную войну.

В апреле 2025 года "Тройка" обновила собственный рекорд, в очередной раз став первой по количеству сбитых дронов в рейтинге электронных баллов среди всех линейных бригад Сухопутных войск. Бригада также занимает первое место по количеству подтвержденных целей, уничтоженных ударными дронами и артиллерией, хотя имеет в составе неполные два артиллерийских дивизиона.

Билецкий сообщил, что подразделение уделяет большое внимание обучению личного состава и технологическому развитию: изучает новые технологии и тактики, изобретает собственные и синхронизирует все составляющие - конструкторского отдела, технической разведки, работу расчетов БпЛА, РЭБ и ПВО. "Все это надо связать в большой, синхронизированный оркестр. Не верьте, что средство работает за людей и за коллектив. Не работает... Чтобы запустить 200 FPV в сутки, надо не только иметь 200 FPV, а диспетчеризировать вылеты так, чтобы ни один не подавил другой, поразили те цели по направлениям, которые надо, а не те, что увидел пилот. Это сложная математика", - сказал комкор.