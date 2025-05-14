По словам экспертов, такие расходы являются огромными.

США в течение следующих 10 лет выделят почти 1 триллион долларов на эксплуатацию, обслуживание и модернизацию ядерного потенциала страны. Эта сумма больше, чем тратится на многие федеральные агентства. Об этом пишет Axios.

Отмечается, что совокупные ядерные планы министерств обороны и энергетики США на 2025-34 годы составляют 946 млрд долларов.

"Огромные расходы, подсчитанные в этом отчете, не были предусмотрены в начале программы ядерной модернизации. Возврата к "героическому способу производства" ядерного оружия не будет", - подчеркнул директор Лос-Аламосской исследовательской группы, которая следит за объектами и деятельностью Национальной администрации по ядерной безопасности, Грег Мелло.

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По его словам, даже если Конгресс выделит на 100 или 200 млрд долларов больше на ядерное оружие, система, которая его производит, не сможет "выполнять задачи" годами, если "вообще сможет".

Как отметили в Бюджетном комитете США, на программы закупки ядерного оружия приходится почти 12% запланированных расходов Минобороны страны на следующее десятилетие. Это означает, что Министерству обороны нужно будет делать "сложный выбор относительно того, какие программы продолжать".

Также исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружением Дэрил Кимбелл отметил, что "стремительный рост" цен отвлекает ресурсы от "других более насущных человеческих потребностей и приоритетов национальной безопасности".

В свою очередь некоторые бизнесмены считают, что это можно сделать эффективнее.

"Что мы видим здесь, так это действительно сильную потребность правительства США, особенно в вопросе ядерного сдерживания, искать возможности для сотрудничества с частным сектором", - отметил основатель компании Fuse Джей Си Бтайче в интервью Axios.

По его словам, Fuse планирует стать "новым лидером в сфере ядерной безопасности".

"Нынешняя тенденция приведет лишь к дальнейшему увеличению расходов и затягиванию сроков, а мы как страна просто не можем себе этого позволить", - сказал Бтайче.

Ядерная угроза в мире - последние новости

Ранее британский журналист и военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил, что ядерный удар может стать единственным выходом для Путина в Украине. По его словам, все предыдущие угрозы российского диктатора ядерным оружием были рассчитаны на то, что союзники Украины испугаются и сократят свою поддержку, однако этого не произошло.

Поэтому журналист считает, что Путин может решиться использовать тактическое ядерное оружие, однако этого можно избежать. Эксперт считает, что Британии нужно разместить на своей территории тактическое ядерное оружие США, таким образом это поможет предотвратить Третью мировую войну.

В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова высказалась о ядерной риторике Путина. По ее словам, президент РФ является "угрозой, в которую следует верить на слово".

"На данный момент не имеет значения, как мы интерпретируем его (Путина - УНИАН) слова. Мы просто должны верить в то, что он говорит, и понимать то, что он говорит. Он представляет угрозу не только для Украины, но и для всех, кто считает, что народы должны жить мирно", - подчеркнула она.

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