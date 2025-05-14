Дальнейшие шаги Украины зависят от того, испугается ли Путин приезда в Стамбул, - Reuters

Пока Украина ждет ответа от Москвы.

Украина хочет получить ясность относительно участия российского диктатора Владимира Путина в мирных переговорах в Турции, которые должны состояться 15 мая. Только после этого Киев будет принимать решения о дальнейших шагах по урегулированию войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на украинский дипломатический источник.

По его словам, все будет зависеть от того, испугается ли Путин приезда в Стамбул или нет. Источник подчеркнул, что пока Украина ждет ответа от Москвы.

Также министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире TRT Haber заявил, что сейчас Украина и Россия пытаются согласовать позиции, стараясь не уступать их, но намерение для переговоров есть. Тем не менее он отказался называть формат предстоящих переговоров.

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В агентстве напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что он будет участвовать в переговорах с Россией только в том случае, если там лично будет присутствовать Путин. Российская сторона же отказывается прямо комментировать его присутствие на предстоящих переговорах.

Переговоры в Турции - важные новости

Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что "попытается поговорить" с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы убедить его лично приехать на переговоры в Стамбул. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Пекине.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором поедет в Стамбул на переговоры. Он заявил, что будет присутствовать на переговорах, если в Турцию поедете и Путин.

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