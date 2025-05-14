Несмотря на красивую картинку, многие люди, потерявшие свои дома в 2022 году, не были расселены, а качество нового жилья зачастую не соответствует требованиям.

Спустя три года после оккупации Мариуполя Россия использует более тонкую силу, чтобы удержать контроль над украинским портовым городом: инфлюенсеров из социальных сетей. Как рассказывает CNN, жители оккупированного города, в том числе школьники, проходят обучение в новых медиа-программах и "школах блогеров", связанных с Россией, а затем показывают "радужную картину" восстановления в городе.

Учитель одной из таких "школ блогеров" Павел Карбовский в интервью CNN рассказал, что он "не работает как пропагандист, его миссия - "показать правду" о жизни на оккупированных Россией территориях".

"Только посмотрите, что Россия делает в Мариуполе… Подождите, они строят, а не сносят... это же Мариуполь, наш русский город!", - говорит он в одном из роликов в Tiktok.

Видео дня

Как отмечает издание, оккупационные власти активно поощряют таких авторов, как Карбовский, писать о восстановлении "освобожденных" территорий и рисовать "радужную картину" восстановления в городах и поселках на захваченных Россией украинских территориях.

CNN проанализировал более десятка профилей местных инфлюенсеров, продвигающих проект Москвы по русификации Мариуполя в социальных сетях:

"Некоторые из них открыто выступают за Россию и обвиняют Украину разрушениях, причиненной региону, в то время как другие выглядят аполитичными. Несмотря на скромную аудиторию - от 3 000 до 36 000 человек на TikTok - их контент, ориентированный на реконструкцию города, набирает сотни тысяч просмотров. Но в их видео отсутствует какой-либо контекст, объясняющий причину восстановления".

Как отметил в комментарии CNN Игорь Соловей, директор Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Москва стремится прервать поток информации об ужасных разрушениях, которые принесла российская армия во время захвата Мариуполя.

Потемкинская деревня

Хотя строительство и продолжается, проведенный CNN анализ спутниковых снимков, интервью с жителями и видеоролики, размещенные в социальных сетях, свидетельствуют о значительных разрушениях. Многие люди, потерявшие свои дома в 2022 году, не были расселены, а качество нового жилья зачастую не соответствует требованиям. Жители также говорят, что российские власти также отбирают дома у украинцев, бежавших из города, чтобы отдать их другим.

"Они создали некую потемкинскую картину... Но люди там не живут, во многих домах они не живут", - сказал один из жителей Мариуполя, имея в виду фальшивые деревни, построенные Григорием Потемкиным в России XVIII века, чтобы произвести впечатление на Екатерину Великую.

Спутниковые снимки, полученные CNN в период с апреля 2022 года по март 2025 года, показывают, что Москва вкладывает средства в восстановление и русификацию части города, строит новую военно-морскую академию, аналогичную петербургской, большой мемориал в память об "освободителях Донбасса" и совершенно новые кварталы.

Дефицит жилья

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал CNN, что, по оценкам, в городе осталось около 100 000 украинцев, включая тех, кто покинул город во время осады, но затем вернулся.

Бойченко сказал, что, по его мнению, россиян привлекают туда не только позитивные новости и посты в социальных сетях, но и льготная 2%-я ставка по ипотеке для "новых территорий", по сравнению с 29% в остальной стране.

При этом, как отмечает CNN, Россия обещала предоставить "компенсационное жилье" всем, кто пострадал от войны, но в видеороликах в Telegram, группы жителей Мариуполя утверждают, что до сих пор не получили свои квартиры. На одном из видео некоторые держат в руках табличку с надписью "БОМЖИ"... Одна женщина говорит, что им предлагают квартиры, принадлежащие жителям, которые уехали из Мариуполя. "Мы заработали свои квартиры, нам не нужны чужие", - говорит она, призывая власти продолжать строительство.

При этом вступивший в должность мэр Мариуполя заявил, что некоторым жителям будет предоставлена "брошенная" недвижимость, фактически лишив тех, кто уехал, возможности вернуться.

Жизнь на захваченных Россией территориях

Ранее студент рассказал о жизни в оккупированном Мариуполе. По его словам, в городе до сих пор нет связи - в центре города иногда бывает 3G, а 4G вообще нет. "Свет появился, когда я уже уехал, то есть через год и два месяца. Вода появилась в городе в июне 2022 года, но она техническая и ее пить нельзя", - отметил парень.

Донецк, хотя находится под российской оккупацией уже 11 лет, также не увидел обещанного процветания. Как рассказала одна из жительниц, по улицам из-за антисанитарии бродят стаи крыс и собак, а воду здесь подают по графику, который к тому же постоянно меняется.

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