Парламент сегодня возьмется за журналистов и военных (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, соответствующий законопроект “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно совершенствования защиты профессиональной деятельности журналистов)” (№1630) предусмотрен в повестке дня к рассмотрению в первом чтении.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта под регистрационным номером 1831, которым предусмотрено обеспечение прозрачности собственности СМИ.

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Также будет рассматриваться законопроект о повышении уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей (№2406).