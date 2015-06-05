Парламент сегодня возьмется за журналистов и военных (прямая трансляция)
10:04, 05 июня 2015Политика
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Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за изъятие собранных журналистом материалов.
ВР хочет подумать над обеспечением прозрачности собственности СМИ / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, соответствующий законопроект “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно совершенствования защиты профессиональной деятельности журналистов)” (№1630) предусмотрен в повестке дня к рассмотрению в первом чтении.
Кроме того, планируется рассмотрение законопроекта под регистрационным номером 1831, которым предусмотрено обеспечение прозрачности собственности СМИ.
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Также будет рассматриваться законопроект о повышении уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей (№2406).
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