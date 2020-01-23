Британия признала ошибку насчет трезубца и удаляет его из руководства об экстремизме

Посольство Украины в Великобритании отметило роль дипломатов в достижении этого решения.

Полиция Великобритании признала, что ошибочно внесла в антитеррористическое пособие украинский национальный символ-трезубец, и заверила, что удалит его из учебного документа.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении контртеррористического управления британской полиции. "Мы имеем тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и не имели намерения никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский трезубец из справочника знаков и символов", - сказано в сообщении.

Посольство Украины в Великобритании в своем Twitter отметило роль дипломатов в достижении этого решения. "В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины и антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!", - сказано в сообщении посольства.

Как сообщал УНИАН, в документе полиции Великобритании о борьбе с терроризмом в разделе о знаках и символах праворадикальных групп, в перечне татуировок приведен малый герб Украины с надписью "Украинский трезубец (националистический)".

На эту публикацию отреагировало посольство Украины в Великобритании и МИД с требованием удалить оскорбительную публикацию.

Правительство Британии заверило украинскую сторону в том, что не имеет целью оскорблять Украину, но признало, что обида была причинена. Представитель британского правительства в заявлении о включении малого герба Украины в антитеррористическое руководство британской полиции не дал ответа на вопрос, удалят ли трезубец с него.

Украина заявила, что считает недостаточным заявление Британии о трезубце в антитеррористическом пособии и требует изъять из него украинский государственный символ.

Британский министр по вопросам безопасности Брэндон Льюис после этого выразил сожаление по поводу оскорбления украинского народа, но пояснил, что национальной символикой часто злоупотребляют праворадикальные группы.