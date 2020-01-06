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Помпео поговорил по телефону с Зеленским и намерен прибыть в Киев в конце января – журналист

23:11, 06 января 2020
Политика
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Майк Помпео / REUTERS

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус. Миллер отметил, что Помпео после отложения визита в начале января может прибыть с визитом в Киев в конце января.

«Помпео только что говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца», – говорится в сообщении.

Во вложенном к посту скриншоте сообщения Госдепа говорится, что Помпео и Зеленский обсудили отложение визита, ситуацию на Ближнем Востоке. Также Помпео поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде.

Помпео в очередной раз выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Как известно, Помпео отложил свою поездку в Украину после атаки на американское посольство в Ираке 31 декабря. Визит в Киев должен был состояться 3 января.

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Теги: #Майк Помпео