Помпео поговорил по телефону с Зеленским и намерен прибыть в Киев в конце января – журналист

Помпео в очередной раз выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус. Миллер отметил, что Помпео после отложения визита в начале января может прибыть с визитом в Киев в конце января.

Pompeo just had a call with ukraine's Zelensky. Comes after he delayed his visit to Kyiv. He's now expected to go at the end of the month. pic.twitter.com/tgpR4KgZ5v — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 6, 2020

«Помпео только что говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца», – говорится в сообщении.

Во вложенном к посту скриншоте сообщения Госдепа говорится, что Помпео и Зеленский обсудили отложение визита, ситуацию на Ближнем Востоке. Также Помпео поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде.

Помпео в очередной раз выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Как известно, Помпео отложил свою поездку в Украину после атаки на американское посольство в Ираке 31 декабря. Визит в Киев должен был состояться 3 января.