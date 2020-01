Помпео поговорил по телефону с Зеленским и намерен прибыть в Киев в конце января – журналист

Госсекретарь США Майк Помпео поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил журналист Кристофер Миллер со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус. Миллер отметил, что Помпео после отложения визита в начале января может прибыть с визитом в Киев в конце января.

Pompeo just had a call with ukraine's Zelensky. Comes after he delayed his visit to Kyiv. He's now expected to go at the end of the month. pic.twitter.com/tgpR4KgZ5v