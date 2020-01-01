Помпео перенес визит в Украину из-за ситуации в Ираке - Госдеп

Участники группировки "Катаиб Хезболла" уже два дня подряд митингуют у посольства США в Багдаде.

Госсекретарь США Майк Помпео вынужден перенести свой визит в Украину и ряд прочих стран, поскольку должен оставаться в Вашингтоне и следить за развитием ситуации в Ираке.

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Об этом говорится в сообщении на сайте госдепартамента США. Согласно сообщению, поездка Помпео будет перенесена на ближайшее будущее.

Ранее СМИ сообщали, что госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежную поездку в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Глава Госдепа должен был посетить Украину 3 января.

Напомним, участники поддерживаемой Ираном шиитской группировки "Катаиб Хезболла" и их сторонники уже два дня подряд митингуют у посольства США в Багдаде.

31 декабря они атаковали посольство - прорвались на территорию, разрушив помещение пропускного пункта, разбив камеры наблюдения и окна.

Сегодня протестующие подожгли крышу пропускного пункта, расположенного на территории дипломатического представительства.

Американским морским пехотинцам, которые охраняют посольство США, пришлось применить слезоточивый газ, чтобы помешать дальнейшим действиям протестующих. Только после этого иракские силовики начали оттеснять толпу от ограды диппредставительства.