На обложке Time с Зеленским использовали хакерский термин – СМИ

Статья называется «The Man in the Middle», что означает схему популярной хакерской атаки.

Авторитетный американский журнал Time посвятил главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому и вынес его фото на обложку. Журналисты использовали для обложки хакерский термин.

Об этом пишет Liga Tech.

Статья называется «The Man in the Middle». Авторы материала объясняют такое название тем, что в политическом смысле Зеленский оказался между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Но, кроме этого, Man in the Middle - это также схема популярной хакерской атаки. Она означает, что в середине канала между двумя участниками содержится элемент, который прослушивает и меняет цепочку коммуникации, пишет издание. Таким образом Man in the Middle является определяющим элементом в общении других участников. Кроме этого, он может изменять коммуникацию в свою пользу.

Ранее в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza Зеленский заявил, что в любом случае не начнет полномасштабную войну на Донбассе.