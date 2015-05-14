Дещица: за предоставление безвизового режима в Риге нужно бороться

Такое мнение высказал посол Украины в Польше Андрей Дещица журналистам в Варшаве, отметив, что не стоит делать трагедии из того, если определенных целей не удастся достичь на этом мероприятии.

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"Я бы не говорил до тех пор, пока не будет проведен саммит и будут приняты решения на нем, и я думаю, что надо бороться до конца", - сказал он, отвечая на вопрос, остается ли хотя бы какой-то шанс на принятие решения о введении безвизового режима для Украины на Рижском саммите.

Он также сказал, что не надо воспринимать это мероприятие как "некий краеугольный камень" в отношениях с ЕС, а лишь как один из этапов сотрудничества.

"Если чего-то не достигнем из того, чего бы хотелось бы на Рижском саммите, не надо опускать руки и кричать, что не сможем получить это на других этапах. Надо дальше вести с ЕС диалог и добиваться того, что в интересах Украины", - сказал дипломат.

Он признал, что украинская сторона не успела выполнить все необходимое для безвизового режима, отметив, что политический сигнал со стороны европейцев облегчил бы мобилизацию общества и соответствующих структур для того, чтобы завершить эту работу.

"Если будет четкий сигнал из ЕС, что они готовы дать безвизовый режим, то мы будем делать все, чтобы ввести технические стандарты", - сказал дипломат