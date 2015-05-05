Украина ожидает от Рижского саммита позитивного сигнала относительно безвизового режима с ЕС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Блок Петра Порошенко», об этом говорится в совместной декларации комитетов евроинтеграции и иностранных дел парламентов Грузии, Молдовы и Украины, принятой в Тбилиси в рамках трехсторонней межпарламентской конференции и посланной руководству Европарламента и национальных парламентов стран ЕС.

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От Верховной Рады декларацию подписали народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» - председатель Комитета ВР по вопросам евроинтеграции Ирина Геращенко и первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам Геращенко, в Украине надеются, что Рижский саммит «станет важным этапом во взаимоотношениях между странами «Восточного партнерства» и ЕС, а Киев и Тбилиси получат положительные, четкие, а не размытые сигналы относительно перспектив членства и внедрения безвизового режима».

Она подчеркнула, что украинская власть делает все необходимое для выполнения технических предпосылок для внедрения безвизового режима в контексте выполнения второй фазы Плана действий либерализации визового режима.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявлял, что Украина не получит безвизовый режим на майском саммите в Риге. Впоследствии он уточнил, что решение Евросоюза о введении безвизового режима с Украиной будет зависеть от выводов экспертной комиссии.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что страны Евросоюза сомневаются относительно введения безвизового режима с Украиной из-за событий на Донбассе, в частности - из-за отсутствия контроля над границей с РФ.

Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

2013 года Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 года имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Президент Петр Порошенко заявлял, что Украина ожидает решения о безвизовом режиме с Евросоюзом на саммите «Восточного партнерства» в мае в Риге.

Ранее в МИД признали, что Украина не выполнит План действий по визовой либерализации до саммита в Риге. В ведомстве заявили, что безвизовый режим должен заработать с начала следующего года.