Аргумент сменить руководство ГБР: Зеленский прокомментировал обыски кума Трубы
Президент Владимир Зеленский назвал обыски у кума директора ГБР Игоря Щербины «еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство бюро».
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
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«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 000. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро», – написал он.
Зеленский напомнил, что ГБР создавали как независимую и объективную институцию. Вот только «жаль, если эти добрые намерения не исполнятся». При этом президент призвал депутатов Рады поддержали законопроект об изменениях в работе ГБР.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 3 декабря проводит обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы ГБР Романа Трубы.
Как пишет Новое время со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Игорь Щербина, близкий соратник Трубы, и еще один мужчина по фамилии Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и получили 50% суммы.